Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein/Bad Schwartau

Widerstand bei Verkehrskontrolle - Zwei Polizeibeamte verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (25.11.2025) kam es während einer Verkehrskontrolle in Bad Schwartau durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizisten. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Funkstreife des Polizeireviers Bad Schwartau im Bereich der Lübecker Straße ein schwarzer BMW auf, welcher mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde.

Das Fahrzeug konnte wenig später durch die Beamten angehalten werden. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 20-jährigen Fahrzeugführers. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Für die Durchführung einer Blutprobenentnahme sollte der Ostholsteiner anschließend zur Dienststelle gebracht werden. Nachdem er sich bereits im Gespräch mit den Beamten zunehmend unkooperativer verhielt, verweigerte er schließlich den Transport und leistete körperlichen Widerstand gegen die Maßnahme.

Hierbei trat und schlug er die eingesetzten Beamten mehrfach, konnte aber gemeinsam mit weiteren Funkstreifenbesatzungen zum polizeilichen Zentralgewahrsam gebracht werden. Hier wurde dem 20-Jährigen neben einer Blutprobe vorerst auch der Führerschein abgenommen.

Bei dem Einsatz wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch die Beamten des Polizeireviers Bad Schwartau leicht verletzt. Eine Polizistin ist nach der Auseinandersetzung vorerst nicht mehr dienstfähig.

Gegen den Ostholsteiner wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell