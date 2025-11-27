Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagmittag (24.11.2025) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einem Verkehrsunfall auf einem Großraumparkplatz. Dabei soll ein Fahrzeugführer beim Einparken gegen ein parkendes Auto gestoßen sein. Der mutmaßlich Unfallbeteiligte verließ den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei hat die Identität des Mannes inzwischen festgestellt und sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Gegen 14:00 Uhr kehrte ein 27-Jähriger zu seinem Skoda zurück, den er gegen 11:30 Uhr auf einem Großraumparkplatz an der Straße Bei der Lohmühle abgestellt hatte. Dort bemerkte er, dass das Heck eines Mercedes Vito das Heck seines Fahrzeugs berührte. Zudem fand er an seiner Windschutzscheibe einen Zeugenhinweis ohne Kontaktdaten. Demnach soll der Mercedes Vito beim Einparken gegen den Skoda gestoßen sein.

An dem grauen Skoda entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000EUR. Der entstandene Schaden am Mercedes wird auf etwa 500EUR geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten ermittelten am Unfallort einen 44-jährigen Tatverdächtigen aus dem Herzogtum Lauenburg (deutsche Staatsangehörigkeit) und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallhergang oder den Fahrzeugführer geben können. Sie können sich telefonisch unter 0451 - 131 6245 oder per E-Mail unter luebeck.prev02@polizei.landsh.de mit den Polizeibeamten in Verbindung setzen.

