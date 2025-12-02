Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Passanten melden Mann mit Messer in der Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.2025) fiel Passanten in der Lübecker Innenstadt ein Mann auf, der mehrere gefährliche Gegenstände mit sich führte. Die alarmierten Beamten des 1. Polizeireviers stellten bei dem Lübecker ein Buschmesser, ein Fahrtenmesser und ein Axtmultitool sicher und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Aufgefallen war den Passanten der 55 Jahre alte Lübecker (Staatsangehörigkeit: Deutsch) gegen 14:20 Uhr in der Straße Kleine Gröpelgrube. Weil er sich aggressiv verhalten, eine Person bedroht und ein Messer mit sich geführt haben soll, informierten sie die Polizei.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers erkannte den Mann kurz darauf in der Großen Burgstraße nahe des Kobergs. Im Hosenbund führte der Lübecker ein Fahrtenmesser mit sich. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten eine Hammer-Axt-Kombination in Form eines Multitools fest, in seinem Rucksack führte der Mann zudem ein Buschmesser mit sich.

Im Rahmen der Gesprächsführung ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Lübeckers. Zur fachlichen Einschätzung seines Gesundheitszustandes zogen die Beamten deswegen den sozialpsychiatrischen Dienst hinzu. Abschließend wurde der 55Jährige zur weiteren Behandlung einer Fachklinik zugeführt; die aufgefundenen Gegenstände stellte die Polizei zur Gefahrenabwehr sicher.

