Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Süsel

Brand in Wohnung - eine verletzte Polizeibeamtin

Lübeck (ots)

Am Freitagabend kam es in Süsel im Ortsteil Röbel zu einem Brand in einer Wohnung. Die beiden Bewohner bemerkten das Feuer nicht und wurden nach der Türöffnung durch die Feuerwehr von der Polizei aus der Wohnung begleitet. Bei dem Einsatz erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen.

Gegen 22:00 Uhr wurde in Röbel eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr standen die meisten Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits vor dem Gebäude. Im Haus sollten sich noch zwei männliche Personen befinden.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür der brandbetroffenen Wohnung gewaltsam, nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand aufgemacht hatte. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen 55-jährigen und einen 63-jährigen Mann, die beide schliefen.

Die eingesetzten Polizeibeamten führten die zwei Personen aus dem Gebäude. Dabei erlitt eine Polizeibeamtin eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie war im Anschluss nicht mehr dienstfähig.

In der Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt, das zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet hatte, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell