POL-NOM: Abflammen von Unkraut führt vermutlich zu Brand

Moringen, Kirchstraße, Freitag, 23.05.2025, 12.30 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Freitag gegen 12.30 Uhr kam es zu einem Brand an zwei Scheunen in der Moringer Kirchstraße.

Ein 73-jähriger Anwohner flammte am Vormittag Unkraut ab. Vermutlich geriet hierdurch ein Balken seiner Scheune an zu glühen, was nicht bemerkt wurde. Als die Geschädigte der angrenzenden Scheune nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie offene Flammen, welchen aus dem Balken schlugen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. An den beiden aneinanderliegenden Scheunen entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

