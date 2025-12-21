PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Gadebusch

Gadebusch (ots)

In den Morgenstunden des 21.12.2025 geriet gegen 07:30 Uhr aus 
bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle für Stroh und 
Futtermittel in einem landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb in 
Wakenstädt südlich von Gadebusch in Vollbrand. Die Flammen breiteten 
sich rasch aus und griffen auf eine weitere angrenzende Halle über. 
Umliegende Anwohner wurden aufgrund der starken und sich weit 
ausbreitenden Rauchentwicklung informiert Fenster und Türen 
geschlossen zu halten.
Nach bisherigen Erkenntnissen fielen ein Teleskoplader, ein alter 
Traktor und die gelagerten Stroh- und Futtermittel den Flammen zum 
Opfer.
Insgesamt 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des Amtsbereiches
Gadebusch sind derzeit vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten werden 
voraussichtlich erst in den frühen Abendstunden beendet sein. Ein 
Übergreifen auf weitere Betriebsstätten und Stallungen konnte 
verhindert werden. Mitarbeiter des Betriebes und Nutztiere blieben 
unverletzt.
Die betroffenen Hallen waren mit Photovoltaikanlagen eingedeckt, 
weshalb sich nach erster Einschätzung eines Betriebsvertreters vor 
Ort eine Schadenshöhe von ca. 500.000EUR ergeben könnte.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen.

Steffen Roeske
Polizeihauptkommissar
Polizeirevier Gadebusch

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
