Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Gadebusch

Gadebusch (ots)

In den Morgenstunden des 21.12.2025 geriet gegen 07:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle für Stroh und Futtermittel in einem landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb in Wakenstädt südlich von Gadebusch in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen auf eine weitere angrenzende Halle über. Umliegende Anwohner wurden aufgrund der starken und sich weit ausbreitenden Rauchentwicklung informiert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen ein Teleskoplader, ein alter Traktor und die gelagerten Stroh- und Futtermittel den Flammen zum Opfer. Insgesamt 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des Amtsbereiches Gadebusch sind derzeit vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich erst in den frühen Abendstunden beendet sein. Ein Übergreifen auf weitere Betriebsstätten und Stallungen konnte verhindert werden. Mitarbeiter des Betriebes und Nutztiere blieben unverletzt. Die betroffenen Hallen waren mit Photovoltaikanlagen eingedeckt, weshalb sich nach erster Einschätzung eines Betriebsvertreters vor Ort eine Schadenshöhe von ca. 500.000EUR ergeben könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Steffen Roeske Polizeihauptkommissar Polizeirevier Gadebusch

