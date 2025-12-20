POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken - Rostocker Polizei zieht Bilanz
Rostock (ots)
Im Rostocker Ostseestadion fand am 20.12.2025 das 3.Liga Fußballspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken statt. Das Spiel wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich ca. 250 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Alexander Dieckow Polizeioberkommissar Polizeiinspektion Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell