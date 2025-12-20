POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Hagenow (ots) - Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ...

