PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Im Rostocker Ostseestadion fand am 20.12.2025 das 3.Liga Fußballspiel
zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken statt. Das 
Spiel wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft.
In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen 
nennenswerten Zwischenfällen.
Insgesamt befanden sich ca. 250 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.
Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Alexander Dieckow
Polizeioberkommissar
Polizeiinspektion Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 09:32

    POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten bei Bützow, Teterow und Gnoien

    Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte Täter mehrere Zigarettenautomaten gesprengt und versucht, diese zu sprengen. Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen von einem Hinweisgeber die Information, dass unbekannte Täter in Zernin bei Bützow einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Auf der Anfahrt mehrerer ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 04:10

    POL-HRO: 33-Jähriger greift mehrere Menschen in Schwerin mit Schlägen an

    Schwerin (ots) - Ein 33-jähriger Deutscher hat am späten Freitag in der Schweriner Innenstadt mehrere Personen körperlich angegriffen. Gegen 23:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei, dass es vor einer Bar in der Schweriner Goethestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Polizeikräfte eilten zum Ereignisort und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 18:26

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

    Hagenow (ots) - Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren