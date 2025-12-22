Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Die Polizei Rostock sucht derzeit nach zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Rostock (ots)

Sie wurden letztmalig am vergangenen Donnerstag im Bereich der Rostocker Innenstadt gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 12-Jährige und die 13-Jährige sind vermutlich gemeinsam im Raum Rostock unterwegs. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die vermisste 12-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß - rote, lange Haare - braune Augen - schlanke Figur - Bekleidung: hellblaue Baggyjeans, hellgelber Kapuzenpullover, schwarze Jacke, braun/ weiße Sneaker mit weinrotem Innenfutter

Die vermisste 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 160 cm groß - Zierlich/ schlanke Figur - braune schulterlange Haare - Bekleidung: weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Brustbeutel/ Tasche

Weitere Informationen und Lichtbilder der Vermissten können unter folgendem Link aberufen werden: https://t1p.de/4f7si

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell