POL-PDNR: Diebstahl aus PKW

Bad Hönningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein führten am frühen Sonntag Morgen eine allgemeine Verkehrskontrolle in Bad Hönningen durch. Hierbei wurde ein junger Erwachsener als Fahrer eines PKW festgestellt, welcher alkoholisiert war. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheins uns Untersagung der Weiterfahrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Am ...

mehr