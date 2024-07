Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter bei der Feuerwehr gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven sucht zum 1. September 2025 sechs neue Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Die dreijährige Ausbildung findet an der Akademie der Feuerwehr Bremerhaven, in Kliniken in der Umgebung und an der Lehrrettungswache der Feuerwehr Bremerhaven statt.

Nach der Ausbildung im Angestelltenverhältnis besteht die Möglichkeit, im Anschluss die feuerwehrtechnische Ausbildung für die Berufsfeuerwehr Bremerhaven im Beamtenverhältnis zu absolvieren. "Durch den Direkteinstieg als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter wird keine vorherige Ausbildung mehr benötigt und wir haben dadurch direkt ein interessantes neues Angebot für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa.

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind unter anderem ein mittlerer Schulabschluss, eine andere gleichwertige Schulbildung oder eine nach einem Hauptschulabschluss mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung.

Für Fragen rund um die Ausbildung zur Notfallsanitäterin, zum Notfallsanitäter steht für Interessierte der Leiter der Notfallsanitäterschule, Michael Reinicke telefonisch zur Verfügung: 0471 5901710.

Bewerbungen können online oder über den Postweg bis Montag, 30. September 2024 beim Personalamt eingereicht werden. Nach der erfolgreichen Bewerbung beginnt voraussichtlich im 4. Quartal 2024 das Auswahlverfahren. Das Verfahren besteht aus einem schriftlichen Test der DGP, einem Sporttest, einem Praxistest, einem Vorstellungsgespräch und einer Untersuchung beim Betriebsarzt.

Weitere Informationen und die Stellenausschreibung sind auf der Website der Feuerwehr Bremerhaven hinterlegt: www.feuerwehr.bremerhaven.de/jobs

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell