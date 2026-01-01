Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannte Diebe unterwegs

Waltershausen / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen unbekannte Täter durch Waltershausen und machten sich an unverschlossenen Pkw zu schaffen. Dabei war es unerheblich, ob die Fahrzeuge auf Privatgrundstücken hinter Umzäunungen standen. Die Täter erbeuteten bei drei Pkw ca. 130 Euro und mehrere EC- bzw. Kreditkarten. Die Polizei Gotha bittet in diesem Zusammenhang nochmals alle Fahrzeugbesitzer, abgestellte Fahrzeuge auf den ordnungsgemäßen Verschluss zu kontrollieren. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Diebstähle geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha zu melden. Az. 0337262/25 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell