Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Folgen

Gotha (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der 18.-März-Straße von Gotha ein eigentlich harmloser Auffahrunfall. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt und die Unfallschäden hielten sich mit rund 6000 Euro im Rahmen. Die Beamten stellten jedoch bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher ein nichtversichertes Fahrzeug führte. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen, stellten den Fahrzeugschein sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 54jährigen Erfurter ein. (ri)

