Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Folgen

Gotha (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der 18.-März-Straße von Gotha ein eigentlich harmloser Auffahrunfall. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt und die Unfallschäden hielten sich mit rund 6000 Euro im Rahmen. Die Beamten stellten jedoch bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher ein nichtversichertes Fahrzeug führte. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen, stellten den Fahrzeugschein sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 54jährigen Erfurter ein. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 01.01.2026 – 08:56

    LPI-GTH: Unbekannte Diebe unterwegs

    Waltershausen / LK Gotha (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen unbekannte Täter durch Waltershausen und machten sich an unverschlossenen Pkw zu schaffen. Dabei war es unerheblich, ob die Fahrzeuge auf Privatgrundstücken hinter Umzäunungen standen. Die Täter erbeuteten bei drei Pkw ca. 130 Euro und mehrere EC- bzw. Kreditkarten. Die Polizei Gotha bittet in diesem Zusammenhang nochmals alle ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Arnstadt (ots) - Im Bereich Riedmauer verursachten ein oder mehrere Unbekannte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Offenbar setzten der oder die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Briefkasten um. Dadurch löste sich der Briefkasten von der Hausfassade und kollidierte mit einem angrenzend geparkten Skoda. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 20.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336218/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag im Bereich Gartenstraße/Gothaer Straße. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem VW von der Gartenstraße in Richtung Gothaer Straße und missachtete dabei offenbar eine 61-jährige vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der VW den Opel augenscheinlich im hinteren Bereich touchierte, sodass dieser ins Schleudern geriet. Die 61-Jährige kam von der ...

    mehr
