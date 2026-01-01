Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 29.12.2025 bis 30.12.2025 wurde im Bereich der Kleingartenanlage "Eintracht" in Arnstadt, Am Riesenlöffel, ein Pkw Ford beschädigt. Es wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0336558/2025 entgegen. (sk)

