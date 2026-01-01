PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nichts gelernt

Eisenach (ots)

Bereits zum widerholten Male fuhr eine 36-jährige Eisenacherin unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln mit ihrem Fahrzeug.

Am letzten Tage des Jahres wurde sie in einer Verkehrskontrolle auf Betäubungsmittel getestet. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv.

Es wurde mit ihr in der weiteren Folge eine Blutentnahme im Klinikum Eisenach durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wird folgen. Aber damit nicht genug. Die Kennzeichentafeln, die an ihrem Polo angebracht waren, gehörten zu einem Golf. Folglich wurde eine weitere Anzeige gegen die Eisenacherin gefertigt. Die Dame ist nun Fußgängerin. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

