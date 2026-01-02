LPI-GTH: Brand
Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)
Am Neujahrstag gegen 02.30 Uhr gerieten Mülltonnen in der Straße "Lobtal" in Brand. Dadurch kam es zu Beschädigungen an einer angrenzenden Hausfassade. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
