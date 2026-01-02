Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Personen erfasst

Eisenach (ots)

Am 31. Dezember 2025, gegen 15.40 Uhr befuhr ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer eines Mercedes die Straße "Hinter der Mauer". Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem 59-jährigen Fußgänger, welcher dadurch schwer verletzt wurde. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort und touchierte einen weiteren Fußgänger (m/27). Dieser wurde leicht verletzt. Es wurden umgehend weitreichende polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen dieser kollidierte der Mercedes im Bereich Rennbahn/Mühlhäuser Straße mit einem dort befindlichen Funkstreifenwagen. Fortfolgend wurde der Fahrzeugführer festgestellt und vorläufig festgenommen. Es handelte sich um einen 28-jährigen Mann (rumänisch). Er wurde im weiteren Verlauf auf Weisung in ein Fachklinikum gebracht. Die verletzten Fußgänger kamen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

