LPI-GTH: Schaufenster beschädigt

Eisenach (ots) - In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages gerieten zwei Fahrzeuge in der Straße "Baumgarten" im Ortsteil Stedtfeld in Brand. Die Pkw (Skoda, Mitsubishi) brannten vollständig aus. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Carport sowie den Dachstuhl eines Einfamilienhauses über. Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. (jd) Rückfragen ...

mehr