LPI-GTH: Schaufenster beschädigt
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 31. Dezember 2025, 20.00 Uhr und gestern, 18.20 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte zwei Schaufensterscheiben eines Orthopädiegeschäftes in der Gutenbergstraße. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0000543/2026) entgegen. (jd)
