PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages gerieten zwei Fahrzeuge in der Straße "Baumgarten" im Ortsteil Stedtfeld in Brand. Die Pkw (Skoda, Mitsubishi) brannten vollständig aus. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Carport sowie den Dachstuhl eines Einfamilienhauses über. Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachschaden durch Feuer

    Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Eine in der Franz-Ferdinand-Greiner-Straße befindliche selbstfahrende Arbeitsmaschine der Marke MAN geriet gestern Abend in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Personen verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im Bereich eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Gotha (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten mittels hellblauer Farbe unter anderem die Fassade eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich am 01. Januar, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0000484/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots) - Am Neujahrstag gegen 02.30 Uhr gerieten Mülltonnen in der Straße "Lobtal" in Brand. Dadurch kam es zu Beschädigungen an einer angrenzenden Hausfassade. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren