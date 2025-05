Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Jugendlicher geht auf Beamte los/Drogen fand die Polizei bei einem 16-Jährigen am Mittwoch in Heidenheim. Der zeigte sich bei der Festnahme renitent und griff nach einer Dienstwaffe

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr wollte eine Polizeistreife in zivil den 16-Jährigen in der Heidenheimer Innenstadt kontrollieren. Da der Jugendliche vorgab, keine Ausweispapiere dabei zu haben, sollte der junge Mann nach Identitätsdokumente durchsucht werden. Dabei setzte er sich zur Wehr, in dem er sich aus Haltegriffen herauswindete und die Flucht über einen Zaun antrat. Der 16-Jährige konnte festgehalten werden. Bei dem Gerangel griff der Jugendliche an die im Holster getragene Waffe des Polizisten und versucht diese herauszureißen. Ein Zeuge hatte dies mitbekommen und half den Polizisten. Der 62-Jährige verhinderte, dass der Jugendliche weiter an die Schusswaffe greifen konnte. Schlussendlich gelang es den Beamten, den 16-Jährigen zu überwältigen und ihm die Handschließen anzulegen. Schnell war klar, warum der junge Mann sich gegen die Maßnahmen der Polizei zur Wehr setzte und flüchten wollte. Denn bei ihm konnten die Ermittler rund 100 Gramm Haschisch in einer Bauchtasche auffinden und beschlagnahmen. Ein Polizist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Außerdem wurde ein Zaun eines Grundstücks in der Darwinstraße beschädigt. Der 16-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen u.a. wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Er wurde an die Eltern überstellt. Die Ermittlungen des Polizeirevier Heidenheim daunern an.

++++0983242

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell