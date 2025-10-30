Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Vereinsgebäude in Hannover-Vahrenheide

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es in einem Vereinsgebäude im Stadtteil Vahrenheide zu einem ausgedehnten Küchenbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es sind keine Verletzten zu beklagen.

Um 15:01 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover ein Feuer in einer Küche in einem Vereinsgebäude in Hannoverschen Stadtteil Vahrenheide gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Hannover und der Rettungsdienst alarmiert. Durch einen vorangegangenen Einsatz traf der Löschzug bereits kurz nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Aufgrund einer drohenden Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes wurde durch den ersten Einsatzleiter die Alarmstufe erhöht, so dass ein weiterer Löschzug an die Einsatzstelle entsandt wurde.

Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte sich bereits alle Personen außerhalb des Gebäudes befanden, konnte sofort die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Hier kam ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr zum Einsatz. Parallel hierzu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um eine weitere Brandausbreitung über das Dach zu verhindern. Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, schlossen sich umfangreiche Lüftungsarbeiten des Vereinsgebäudes an.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Maßnahmen an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes mit 13 Fahrzeuge.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell