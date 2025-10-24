PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Einzelne Granate in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

Hannover (ots)

Eine auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich vor Ort gegen 13:50Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp war vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) eine deutsche Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da die Granate nicht transportiert werden konnte, mussten sie vor Ort gesprengt werden. Aufgrund der besonders geschützten Lage der aufgefundenen Granate, innerhalb eines aktiven Baufeldes, konnte das Kampfmittel mit minimalstem Aufwand, ohne Evakuierungsradius oder weiterführende Maßnahmen durch eine Sprengung gezielt entschärft werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 9 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Oliver Reiche
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

