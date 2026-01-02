LPI-GTH: Balkonbrände
Ilmenau/Stadtilm (ots)
Offensichtlich aufgrund unsachgemäßer Benutzung von Feuerwerkskörpern kam es auf einem Balkon in der Gartenstraße in Stadtilm sowie in der Bergrat-Mahr-Straße in Ilmenau gestern, kurz nach Mitternacht zu Bränden auf Balkonen. In Ilmenau kam die Feuerwehr zum Einsatz. Es entstanden Schäden in Gesamthöhe von schätzungsweise 3.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Verursachern nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000529/2026) entgegen. (jd)
