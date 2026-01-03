LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Im Zeitraum vom 31.12.2025 bis 02.01.2026 haben bisher unbekannte Personen einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße in Arnstadt aufgebrochen und in der Folge Lebensmittel und Reinigungsmittel im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Am Schloss des Kellerverschlages entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0000735/2026 entgegen. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
