Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Feuerwehr Voerde zieht Bilanz zum Jahreswechsel

Bild-Infos

Download

Voerde (ots)

In der Zeit vom 31.12.25 19:00 Uhr bis 01.01.2026 19 Uhr rückten die Einheiten der Feuerwehr insgesamt 11-mal aus. Ein plus von 4 Einsätzen zum Jahr davor. Noch vor Mitternacht rückte die Feuerwehr Voerde zu einer technischen Hilfeleistung aus. Um 00:02 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann, zum ersten Mal im neuen Jahr, alarmiert, es brannte ein auf dem Marktplatz stehender Weihnachtsbaum. Hinzu kamen eine überörtliche Hilfeleistung und mehreren brennenden Müll- und Altkleidercontainer. Die Einsätze ereigneten sich in den Ortsteilen Möllen, Voerde und Friedrichsfeld. Am Neujahrsmorgen um 9:32 Uhr wurde ein Zimmerbrand in Friedrichsfeld gemeldet, glücklicherweise konnte durch umsichtige Nachbarn schlimmeres verhindert werden. Die alarmierten Einheiten Friedrichsfeld, Spellen und Voerde konnten zeitnah wieder einrücken. Im laufe des Tages brannte in Voerde erneut ein Müllcontainer und in Friedrichsfeld wurde die Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Leider müssen wir noch erwähnen, dass die Feuerwehr Voerde sehr stark behindert wurde. Sowohl auf der Einsatzfahrt als auch vor Ort bei Löschmaßnahmen. Wir möchten an alle Bürger appellieren Einsatzkräfte nicht zu behindern, anzugreifen, oder in Gefahr zu bringen. Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr für die Bürger der Stadt Voerde im Einsatz. Bitte gefährden Sie unsere Einsatzkräfte nicht zusätzlich durch ein solches Verhalten.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell