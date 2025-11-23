Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Feuerwehr befreit Person aus Notlage

Voerde (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Voerde - Einheit Voerde gegen 15:00 Uhr zu einem Einsatz unter dem Stichwort "Person in Notlage" alarmiert. Vor Ort wurde eine männliche Person, eingeklemmt unter einem PKW in der Garage vorgefunden. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst war bereits vor Ort und somit konnte der Patient bereits medizinisch versorgt werden. Währenddessen wurde durch den Einsatzleiter der Feuerwehr die Vorbereitung zur technischen Rettung eingeleitet. Innerhalb kürzester Zeit konnte so mittels hydraulischer Rettungsgeräte eine schonende Rettung der Person aus der misslichen Lage eingeleitet werden. Anschließend wurde diese an den Rettungsdienst übergeben und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Wie es zu der Situation kam, ist derzeit noch unklar. Die ebenfalls am Unfallort anwesende Frau musste durch die Notfallseelsorge betreut werden. Nach etwa einer Stunde konnten die Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen.

