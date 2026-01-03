LPI-GTH: Teile von Lkw abgebaut
Gotha (ots)
In den zurückliegenden Tagen entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Lkw in der Ohrdrufer Straße diverse Anbauteile. Der 63-jährige Fahrer bemerkte dies in den Morgenstunden des 03.01.2026 und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0001524/2026 zu melden. (dg)
