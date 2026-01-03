PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teile von Lkw abgebaut

Gotha (ots)

In den zurückliegenden Tagen entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Lkw in der Ohrdrufer Straße diverse Anbauteile. Der 63-jährige Fahrer bemerkte dies in den Morgenstunden des 03.01.2026 und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0001524/2026 zu melden. (dg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 03.01.2026 – 07:52

    LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus- Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Am Freitagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Oberbaurat-Acker-Straße gemeldet. Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 01.01.26, 17:00 Uhr bis 02.01.26, 11:00 Uhr Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und in der Folge gewaltsam die Vorhängeschlösser von drei Kellern aufgebrochen. Aus den Kellern wurden Bettlagen, Staubsauger, ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:26

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026 versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Grabsfeld in Arnstadt zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten hierbei ein Fenster und die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:18

    LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.2025 bis 02.01.2026 haben bisher unbekannte Personen einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße in Arnstadt aufgebrochen und in der Folge Lebensmittel und Reinigungsmittel im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Am Schloss des Kellerverschlages entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0000735/2026 entgegen. ...

    mehr
