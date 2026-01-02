Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kissing - In der Zeit von Mittwoch (31.12.2025), 13.00 Uhr auf Donnerstag (01.01.2026), 17.30 Uhr verschafften sich eine oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

