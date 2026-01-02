PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (01.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Imhofstraße unterwegs.

Gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des 23-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

