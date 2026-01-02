Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (01.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 18-Jährigen am Königsplatz. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 21-Jährigen und dem 18-Jährigen. In der Folge schlug der 18-Jährige den 21-Jährigen offenbar. Dieser wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige wehrte sich und schlug den 18-Jährigen ebenfalls. Die Videoüberwachung am Königsplatz zeichnete den Vorfall auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige sowie der 18-Jährige besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell