Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 29.08.-31.08.2025

Rotenburg (ots)

Brockel

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, sendete ein verunfallter Pkw in Brockel Ortsteil Wensebrock einen Emergency Call an die Leitstelle ab. Als die Rettungskräfte sowie die Polizei vor Ort erschienen, konnte der verunfallter Pkw, welcher auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert ist, festgestellt werden. Nachdem beide Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug ausgestiegen sind, verblieb lediglich der Fahrer an der Unfallstelle. Der Beifahrer nutzte die Möglichkeit der noch nicht eingetroffenen Einsatzkräfte und entfernte sich fußläufig, konnte jedoch im Laufe der Unfallaufnahme noch angetroffen werden. Die Ursache für den Unfall konnte schnell ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 4,17 Promille bei dem 29-jährigen Fahrer. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass der Pkw in Hamburg als gestohlen gemeldet wurde.

Westervesede

In der Sonntagnacht, gegen 01:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung Westerende/ Scheeßeler Straße in Westervesede. Der Fahrzeugführer gerät rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne, wodurch erheblicher Sachschaden entsteht. Im Vorfeld ist durch Anwohner mehrfaches Motoraufheulen wahrgenommen worden. Von den Fahrzeuginsassen ist keiner verletzt worden.

Rotenburg

Am Samstag, den 30.08.2025, fand der erste "Christopher-Street-Day" in Rotenburg statt. Unter dem Motto: "Rotenburg wird bunt und laut", fanden sich ca. 450 Teilnehmer am Pferdemarkt in Rotenburg ein. Nach einer Auftaktrede folgte ein Aufzug durch das Stadtgebiet von Rotenburg ehe sich die Teilnehmer wieder am Pferdemarkt einfanden, um an der abschließenden Kundgebung teilzunehmen. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Bremervörde

Am 29.08.2025 kam es in der Zeit von 13.45 Uhr bis 15.20 Uhr auf dem Parkplatz beim Rathausplatz in Bremervörde (Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum Verursacher werden bei der Polizei in Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-74890 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell