Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwischen Scheeßel und Rotenburg auf der B75: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel/Rotenburg. Heute Morgen, im Zeitraum zwischen 08:20 Uhr und 08:30 Uhr, kam es auf der B 75 zwischen Rotenburg und Scheeßel zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Mercedes-Fahrer durch mehrere riskante Fahrmanöver aufgefallen war und anschließend versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Scheeßel die B 75 von Rotenburg in Richtung Scheeßel. Im Gegenverkehr bemerkten die Beamten einen schwarzen Mercedes, dessen Fahrer kurz vor dem Ortsausgangsschild Scheeßel in Richtung Veersebrück mehrfach verbotswidrig überholte, Sperrflächen überfuhr und dabei andere Verkehrsteilnehmende möglicherweise gefährdete oder behinderte.

Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete in Richtung Rotenburg. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Mercedes hinter einem Firmengelände im Bereich Rotenburg feststellen - vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Gegen den bislang unbekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer wurde durch den Mercedes-Fahrer gefährdet oder behindert? Wer kann Angaben zum Fahrer oder zur Fahrweise machen?

Beschreibung:

- Junger Fahrer (m) in einem dunklen Mercedes-Benz C 300 D (E-Hybrid), Baujahr 2024

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter Tel. 04261/947-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell