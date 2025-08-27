Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Widerstand im Supermarkt: Zwei Polizeibeamte leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, wurden Beamte der Rotenburger Polizei zu einem Einsatz in einem Supermarkt in der Harburger Straße gerufen.

Ein 27-jähriger Mann hatte sich in den Tiefkühlbereich gesetzt, dort Waren geöffnet und verspeist. Zuvor hatte er weitere Produkte aus den Regalen auf den Boden geworfen. Gegenüber Mitarbeitenden und Kunden verhielt er sich zusätzlich verbal aggressiv.

Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, reagierte er plötzlich mit Schlägen und Tritten. Die Beamten versuchten, ihn festzuhalten und zu beruhigen. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Eine 41-jährige Polizeioberkommissarin und ein 34-jähriger Polizeikommissar zogen sich dabei leichte Verletzungen an den Händen zu, blieben aber dienstfähig.

Der Mann konnte schließlich unter erheblichem Kraftaufwand in einen Rettungswagen gebracht werden und einem Krankenhaus zugeführt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell