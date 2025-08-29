PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt in Rotenburg: Frau mit 2,22 Promille unterwegs ++ Fahrradfahrer bei Kollision schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Polizei stoppt Alkoholfahrt in Rotenburg: Frau mit 2,22 Promille unterwegs

Rotenburg. Beamte der Polizei Rotenburg kontrollierten am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr einen Mitsubishi in der Bergstraße. Bei der 31-jährigen Fahrerin stellten die Polizisten deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss fest.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 2,22 Promille. Die Frau musste daraufhin zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Gegen die 31-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Fahrradfahrer bei Kollision schwer verletzt ++

Bremervörde. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Ein 52-jähriger Mann wollte zwischen zwei Geschäften hindurch auf den Gehweg der Bremer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 59-jährigen Pedelec-Fahrer, der sich von links näherte. Beide Radfahrer stießen zusammen und stürzten.

Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

