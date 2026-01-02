PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Dienstag (30.12.2025) wurde auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße ein Motorrad aufgefunden. Eine bislang unbekannte Person lies das Motorrad dort zurück.

Gegen 09.00 Uhr teilte ein Passant das Motorrad bei der Polizei mit. Das Motorrad ist nicht zugelassen. Das Kennzeichen am Motorrad wurde zuvor als verloren gemeldet und gehört nicht zu dem Motorrad.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Wer in der Zeit von 29.12.2025 bis 30.12.2025 Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandfall

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (01.01.2026) beschädigten offenbar zwei unbekannte Jugendliche ein Gewächshaus in der Friedbrich-Deffner-Straße mit Feuerwerkskörpern. Gegen 19.00 Uhr warfen die zwei Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse. Dabei geriet das Gewächshäuschen leicht in Brand. Der Sachschaden wird auf rund 140 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Nordschwaben - Bundesstraße B17, B2, B25 - Am Mittwoch (31.12.2025) war eine 24-jährige Autofahrerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs. Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die 24-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Ackermann-Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren