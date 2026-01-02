Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Dienstag (30.12.2025) wurde auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße ein Motorrad aufgefunden. Eine bislang unbekannte Person lies das Motorrad dort zurück.

Gegen 09.00 Uhr teilte ein Passant das Motorrad bei der Polizei mit. Das Motorrad ist nicht zugelassen. Das Kennzeichen am Motorrad wurde zuvor als verloren gemeldet und gehört nicht zu dem Motorrad.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Wer in der Zeit von 29.12.2025 bis 30.12.2025 Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

