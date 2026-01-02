PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (01.01.2026) geriet der Balkon einer Wohnung in der Hertelstraße in Brand.

Gegen 00.00 Uhr landete offenbar ein Feuerwerkskörper auf den Balkon und setzte diesen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:44

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Dienstag (30.12.2025) wurde auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße ein Motorrad aufgefunden. Eine bislang unbekannte Person lies das Motorrad dort zurück. Gegen 09.00 Uhr teilte ein Passant das Motorrad bei der Polizei mit. Das Motorrad ist nicht zugelassen. Das Kennzeichen am Motorrad wurde zuvor als verloren gemeldet und gehört nicht zu dem Motorrad. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandfall

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (01.01.2026) beschädigten offenbar zwei unbekannte Jugendliche ein Gewächshaus in der Friedbrich-Deffner-Straße mit Feuerwerkskörpern. Gegen 19.00 Uhr warfen die zwei Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse. Dabei geriet das Gewächshäuschen leicht in Brand. Der Sachschaden wird auf rund 140 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren