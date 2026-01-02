Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (01.01.2026) geriet der Balkon einer Wohnung in der Hertelstraße in Brand.

Gegen 00.00 Uhr landete offenbar ein Feuerwerkskörper auf den Balkon und setzte diesen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

