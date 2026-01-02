Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandfall

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (01.01.2026) beschädigten offenbar zwei unbekannte Jugendliche ein Gewächshaus in der Friedbrich-Deffner-Straße mit Feuerwerkskörpern.

Gegen 19.00 Uhr warfen die zwei Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse. Dabei geriet das Gewächshäuschen leicht in Brand. Der Sachschaden wird auf rund 140 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell