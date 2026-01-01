Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten ihn. Daraufhin zeigte sich der 26-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Der 26-Jährige wurde aufgrund dessen ebenfalls gefesselt.

Die Beamten brachten beide Männer in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden Männer.

Beide Männer besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell