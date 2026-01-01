PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten ihn. Daraufhin zeigte sich der 26-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Der 26-Jährige wurde aufgrund dessen ebenfalls gefesselt.

Die Beamten brachten beide Männer in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden Männer.

Beide Männer besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 13:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Nordschwaben - Bundesstraße B17, B2, B25 - Am Mittwoch (31.12.2025) war eine 24-jährige Autofahrerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs. Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die 24-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Ackermann-Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:06

    POL Schwaben Nord: Ladendieb festgenommen

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (31.12.2025) entwendete ein 33-Jähriger Ware aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Gegen 11:45 Uhr hielt sich der 33-Jährige in dem Supermarkt auf. Der 33-Jährige verließ den Supermarkt mit einem vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter stoppte den 33-Jährigen und alarmierte die Polizei. Der 33-Jährige flüchtete. Mehrere Polizeibeamte ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:06

    POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Der 38-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren