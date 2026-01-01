PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Bundesstraße B17, B2, B25 - Am Mittwoch (31.12.2025) war eine 24-jährige Autofahrerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs.

Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die 24-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Ackermann-Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht. Es wurden mehrere Polizeistreifen hinzugezogen.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die B17, B2 und B25. Dabei führte die 24-Jährige mehrfach gefährdenden Fahrmanöver durch. Die Fahrt endete zwischen Donauwörth und Nördlingen.

Der 24-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Zudem stellten die Polizeibeamten den Fahrzeugschlüssel sicher und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,0 Promille. Des Weiteren wurde bei der 24-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Da sich die 24-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen die 24-Jährige.

Die 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

