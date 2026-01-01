POL Schwaben Nord: Ladendieb festgenommen

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Lechhausen - Am Mittwoch (31.12.2025) entwendete ein 33-Jähriger Ware aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.
Gegen 11:45 Uhr hielt sich der 33-Jährige in dem Supermarkt auf. Der 33-Jährige verließ den Supermarkt mit einem vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter stoppte den 33-Jährigen und alarmierte die Polizei. Der 33-Jährige flüchtete. Mehrere Polizeibeamte fahndeten nach dem 33-Jährigen und nahmen ihn kurze Zeit später fest.
Der Warenwert liegt in unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.
Der 33-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.
