Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lenkzeitüberschreitung: Polizei unterbindet Weiterfahrt

Augsburg (ots)

Bundesstraße B2 / Monheim - Am Montag (29.12.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth bei Monheim einen Reisebus.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Reisebus seit knapp 22 Stunden ununterbrochen aus dem Ausland bis nach Deutschland unterwegs war.

Durch den Busfahrer wurden keinerlei Aufzeichnungen über die Fahrt geführt. Im Bus befanden sich sechs Fahrgäste. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und der Busfahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

