PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lenkzeitüberschreitung: Polizei unterbindet Weiterfahrt

Augsburg (ots)

Bundesstraße B2 / Monheim - Am Montag (29.12.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth bei Monheim einen Reisebus.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Reisebus seit knapp 22 Stunden ununterbrochen aus dem Ausland bis nach Deutschland unterwegs war.

Durch den Busfahrer wurden keinerlei Aufzeichnungen über die Fahrt geführt. Im Bus befanden sich sechs Fahrgäste. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und der Busfahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Polizei überwacht die Geschwindigkeit auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Bereits am Dienstag (23.12.2025) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn. Gegen 08.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg die Frau. Die 31-Jährige fuhr bei erlaubten 120 km/h mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Somit fuhr sie 65 ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Gersthofen - Am Sonntag (28.12.2025) verletzte ein 21-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren bei einer Diskothek im Hery-Park. Gegen 04.45 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. Im weiteren Verlauf griff der 21-Jährige den 17- sowie den 18-Jährigen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (24.12.2025) betrogen zwei unbekannte Täter einen 40-Jährigen durch eine zu hohe Rechnung und nicht ausgeführte Arbeit. Am Mittwoch fiel die Heizungsanlage des Mannes aus. Daher kontaktierte er einen Notdienst, der zwei Handwerker zu dem Mann schickte. Die Handwerker arbeiteten augenscheinlich an der Heizung. Anschließend stellten die Unbekannten dem 40-Jährigen einen sehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren