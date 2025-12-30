PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (24.12.2025) betrogen zwei unbekannte Täter einen 40-Jährigen durch eine zu hohe Rechnung und nicht ausgeführte Arbeit.

Am Mittwoch fiel die Heizungsanlage des Mannes aus. Daher kontaktierte er einen Notdienst, der zwei Handwerker zu dem Mann schickte. Die Handwerker arbeiteten augenscheinlich an der Heizung. Anschließend stellten die Unbekannten dem 40-Jährigen einen sehr hohen Preis in Rechnung. Die Heizung funktionierte nach der angeblichen Reparatur allerdings immer noch nicht.

Am nächsten Tag kam dem Mann der Betrag als übermäßig hoch vor und er verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges und Wucher gegen die zwei bislang unbekannten Männer.

