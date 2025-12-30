Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Montag (29.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Augsburger Straße.

Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem bislang unbekannten Täter verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Göggingen - Am Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Oskar-von-Miller-Straße.

Gegen 19.00 Uhr warf eine bislang unbekannte Person nach derzeitigen Erkenntnissen einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell