Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Augsburg

Augsburg (ots)

Autobahn A8 /Bundesstraße B2 /Bundesstraße B17 - Am Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen (27. bis 28.12.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg an mehreren Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch.

Von über 45.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 730 deutlich zu schnell unterwegs. Diese müssen nun mit einem Verwarnungsgeld bzw. rund 315 Verkehrsteilnehmer davon mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Zusätzlich wird gegen neun Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot verhängt.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Verkehrsteilnehmer auf der A8, der mit 179 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen wurde. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 59 km/h und muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 480 Euro rechnen.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stets einzuhalten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell