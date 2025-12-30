Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (29.12.2025) kam es zu einem Brand in einem Doppelhaus in der Wernhüterstraße.

Gegen 20.00 Uhr bemerkte eine 74-jährige Bewohnerin des Hauses den Brand auf der Terrasse. Im weiteren Verlauf wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die 74-Jährige und ein weiterer 75-jähriger Bewohner des Hauses wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die beiden Bewohner besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell