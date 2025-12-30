PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (29.12.2025) kam es zu einem Brand in einem Doppelhaus in der Wernhüterstraße.

Gegen 20.00 Uhr bemerkte eine 74-jährige Bewohnerin des Hauses den Brand auf der Terrasse. Im weiteren Verlauf wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die 74-Jährige und ein weiterer 75-jähriger Bewohner des Hauses wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die beiden Bewohner besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 15:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße. Gegen 20.30 Uhr bogen ein 52-jähriger Autofahrer und ein 82-jähriger Autofahrer von der Friedberger Straße nach links in die Zugspitzstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam ihnen ein bislang unbekanntes Auto entgegen, das von Friedberg kommend stadteinwärts fuhr. Dadurch musste ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:37

    POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Augsburg

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 /Bundesstraße B2 /Bundesstraße B17 - Am Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen (27. bis 28.12.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg an mehreren Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Von über 45.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 730 deutlich zu schnell unterwegs. Diese müssen nun mit einem Verwarnungsgeld bzw. rund ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Mering - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 10.00 Uhr, bis Freitag (26.12.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Inchenhofen - Im Zeitraum von Samstag (27.12.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (28.10.2025), 00.00 Uhr, verschafften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren