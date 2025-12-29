PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Mering - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 10.00 Uhr, bis Freitag (26.12.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Inchenhofen - Im Zeitraum von Samstag (27.12.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (28.10.2025), 00.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Großhausener Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

   -	Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten 
Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten
zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
   -	Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
Personen bzw. Fahrzeugen.
   -	Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie 
suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
   -	Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand 
auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   -	Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   -	Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und 
verschließen Sie alle Fenster.
   -	Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss 
zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

