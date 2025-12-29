Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kiosk

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Nacht auf Donnerstag (25.12.2025) kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Friedberger Straße.

Gegen 03.45 Uhr verschafften sich mindestens mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu dem Kiosk. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kiosk. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell