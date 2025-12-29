Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (28.12.2025) fuhr ein 43-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er ihnen aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 43-Jährige alkoholtypisches Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Autofahrer.

Der 43-Jährige besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell