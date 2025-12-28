Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Sonntag (28.12.2025) bedrohte ein 25-Jähriger zwei Personen am Theodor-Heuss-Platz offenbar mit einem Messer. Gegen 00.30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen bislang zwei unbekannten Personen und dem 25-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 25-Jährige ein Messer und bedrohe die beiden. Der 34-Jährige flüchtete anschließend in Richtung Königsplatz. Die verständigten Einsatzkräfte stoppten den 25-Jährigen kurze Zeit später im näheren Umfeld und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest. Während des Einsatzes beleidigte der 25-Jährige die Beamten mehrfach. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 25-jährigen Mann. Der 25-Jährige besitzt die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.

