Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (24.12.2025) war ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 44-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen. Innenstadt - Am gestrigen Samstag (27.12.2025) war ein 32-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Paracelsusstraße unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 32-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 32-Jährigen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 44-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

