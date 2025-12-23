PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2393 - Polizei kontrolliert den Verkehr auf der Autobahn

Augsburg (ots)

BAB A8/ AS Neusäß/ FR München - Am Samstag und Sonntag (20./21.12.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg tagsüber mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn A8 bei Neusäß durch. Von insgesamt rund 25.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 500 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass bei knapp 300 Fahrzeugen eine Bußgeldanzeige erfolgen muss. Gegen 14 Fahrzeugführer muss sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Den traurigen Höchstwert von 213 km/h bei erlaubten 120km/h stellten die Beamten bei einem Autofahrer aus dem Münchner Umland fest. Der Autofahrer fuhr somit 93 km/h schneller als dort zulässig und muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 70 km/h sieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot, sowie 1.400 Euro Geldbuße vor. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren die Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 15:00

    POL Schwaben Nord: 2392 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht auf Montag (22.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bauerntanzgäßchen. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Hochzoll - Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025), 14.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 12.00 Uhr, verschafften sich oder mehrere bislang unbekannte ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:25

    POL Schwaben Nord: 2388 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bislang Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende das Treppenhaus eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz. Im Zeitraum von 20.12.2025 bis 22.12.2025 besprühten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Wände des Treppenhauses der City-Galerie mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:25

    POL Schwaben Nord: 2387 - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am gestrigen Montagnachmittag (22.12.2025) fuhr ein 33-jähriger Mann unter Cannabiseinfluss mit seinem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße. Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 33-Jährigen fest. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren