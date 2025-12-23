Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2393 - Polizei kontrolliert den Verkehr auf der Autobahn

Augsburg (ots)

BAB A8/ AS Neusäß/ FR München - Am Samstag und Sonntag (20./21.12.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg tagsüber mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesautobahn A8 bei Neusäß durch. Von insgesamt rund 25.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 500 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass bei knapp 300 Fahrzeugen eine Bußgeldanzeige erfolgen muss. Gegen 14 Fahrzeugführer muss sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Den traurigen Höchstwert von 213 km/h bei erlaubten 120km/h stellten die Beamten bei einem Autofahrer aus dem Münchner Umland fest. Der Autofahrer fuhr somit 93 km/h schneller als dort zulässig und muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 70 km/h sieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot, sowie 1.400 Euro Geldbuße vor. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren die Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen ist.

